Os noivos desta foto, Santa de Jesus Corrêa e Ernesto Corrêa de Abreu, completam hoje 50 anos de casados. A imagem, tirada em 26 de março de 1962, foi enviada para nosso blog pela neta deles Tatiana Leiser. O casamento foi na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Barão do Triunfo, no Rio Grande do Sul. Santa e Ernesto eram vizinhos e se conheceram quando ela tinha 6 anos e ele, 13. O casal teve 6 filhos e 14 netos.

