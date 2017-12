A magia das fotopinturas

Maurício Sapata nos enviou as três imagens deste post. Foram coloridas por ele mesmo com um kit dos anos 1950 adquirido pelo site de compras e-bay. Quem quiser informações mais detalhadas sobre esse processo – que é polêmico para alguns e obra de arte para outros – pode encontrar no blog do Maurício. O endereço é http://www.picturenoise.blogspot.com/search/label/Hand%20-%20Coloured%20Photographs



Maurício conta que sua fascinação por fotos e câmeras antigas surgiu de tanto revirar as caixas de fotografias de seus pais e avós. E, sempre que passa por alguma feira de antiguidades, dá uma olhada para ver o que pode encontrar. As fotos abaixo foram resultado dessas suas garimpagens.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se você gostou das imagens do Maurício, quer ver outras fotopinturas e obter mais informações sobre elas, vale a pena visitar outro post do nosso blog, o Fotopintura. E não deixe de mandar fotos de família antigas que você também tem em casa para serem publicadas no Álbum de Retratos. Basta enviá-las para o e-mail blogalbumderetratos@gmail.com, com todos os dados que tiver sobre elas.