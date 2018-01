Este retrato tem exatos 60 anos. Foi tirado em 29 de setembro de 1952, no dia do casamento de João Justino Alves e Aparecida Rodrigues de Freitas. Eles são pais de João Bekman Alves, que não só nos enviou a foto, como nos conta que quase todos os parentes que casaram nessa época em Franca, no interior paulista, têm uma fotografia semelhante, ao lado do altar da igreja.

