Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos cenários prediletos dos lambe-lambes do começo do século 20 era a antiga basílica de Aparecida, cidade do Vale do Paraíba à beira da Rodovia Presidente Dutra, que foi batizada de “capital da fé” após se tornar centro de peregrinação de milhões de devotos.

Tudo começou em 1717, quando, logo após encontrarem no Rio Paraíba do Sul uma imagem em terracota da Virgem Maria, pescadores conseguiram encher o barco de peixes. E isso em um dia que até então tinha sido pra lá de fraco. Em 1745, foi inaugurada próxima do local a primeira igreja em homenagem a Nossa Senhora. Ela resistiu por quase um século, até que as torres e a fachada começaram a ameaçar ruir. Decidiu-se então erguer um novo templo.