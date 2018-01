Caros amigos do blog,

É com grande prazer que informamos que será lançado no dia 4 de outubro, a partir das 19 horas, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, o livro Álbum de Retratos – Photographias Brazileiras. Vocês que já conhecem um pouco do nosso trabalho pela internet poderão ver 1.098 fotos de brasileiros de todas as partes do País. Tiradas nas três últimas décadas do século 19 e nas cinco primeiras do século 20, elas documentam uma época em que quase ninguém tinha câmera fotográfica em casa e a saída para conseguir um retrato era procurar um estúdio ou recorrer aos famosos lambe-lambes.

Com mais de 340 páginas, o livro – que já está à venda na Livraria Cultura – passa pelas várias fases da vida e passeia pelos locais mais famosos de antigamente, como o Jardim da Luz, em São Paulo, os cartões-postais cariocas e as estâncias hidrominerais mineiras. Também mostra flagrantes de religiosidade e diversão, tudo com linguagem acessível e em formato de um verdadeiro álbum de retratos.

Esperamos que vocês curtam essa viagem!

Luciana Garbin

Joao Emilio Gerodetti