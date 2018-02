A foto acima foi enviada por Leticia Braun e contém um desafio aos leitores: onde se passa a cena? O instantâneo mostra sua avó Cezarina de Castro Braun, seu pai, Paulo Braun (hoje com 86 anos), e sua tia Maria de Lourdes Demant. Como escreveu em seu blog http://flanelapaulistana.com/2007/08/custa-botar-uma-data/, apesar dos palpites, Leticia não chegou a uma conclusão sobre o local exato da foto. A única certeza é que ela foi tirada no centro de São Paulo. “O fundo é um lugar aberto, talvez seja a Rua São Bento, a Avenida São João ou mesmo a 15 de Novembro”, disse. E aí? Algum leitor do blog pode nos dizer onde esse retrato foi tirado?



