Dia de aniversário

Homero Fonseca é o garotinho desta foto tirada em 1937 na Praia do José Menino, no litoral sul paulista. Ele nos conta que seu pai – o senhor de chapéu, terno e gravata a seu lado – era cardíaco e, por indicação médica, teve de ir a Santos e São Vicente para amenizar sua pressão e “tomar ares iodados”. “Ele então me levou como companhia”, lembra Homero, que vive em Piracicaba, no interior de São Paulo. Os dois conviveram por mais três anos, até que, em 1940, seu pai faleceu. “Na época desta foto, eu tinha 6 anos. E, passadas sete décadas e meia, exatamente hoje estou completando 81.”

De todos nós, receba um feliz aniversário, Homero!