Dos anjos à procissão

No clima da Páscoa, o post de hoje traz três fotos muito interessantes enviadas por leitores. As duas primeiras foram tiradas no interior paulista nos anos 1950 e mandadas por Marcos de Paula Craveiro. A terceira veio do interior de Minas Gerais. Todas mostram cenas religiosas: procissão, primeira comunhão e batizado. Espero que vocês gostem.

Segundo Marcos Craveiro, a foto acima tem 62 anos. Foi uma das imagens registradas da festa de primeira comunhão das crianças da escola rural da Fazenda das Posses, em Pedregulho, no interior de São Paulo, realizada em 1950. No centro da imagem está Benedito, avô de Marcos, junto aos freis Rosalvo e Aloísio. Ao lado deles, duas moças vestidas de anjos – com asas e tudo (!).

A segunda foto mostra a procissão de 1956 do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Batatais, realizada todo dia 24 de maio na cidade do interior paulista. No evento, fiéis saem caminhando por ruas da cidade, levando à frente imagem da santa. Uma das alunas da imagem é a mãe de Marcos Craveiro, Gladys, e outra é sua tia Nilza.

A terceira foto foi enviada por Marcos Machado e mostra sua bisavó Judith Lima de Oliveira com duas afilhadas de batismo – as primas Ana e Maria das Graças. Foi tirada por um lambe-lambe em 1957 em Caratinga, Minas Gerais, logo após a cerimônia do batizado. Repare no fundo improvisado da imagem, típico de fotógrafos populares que circulavam por áreas rurais, e nos trajes compridos das bebês – como mostramos no post Semana Santa, também era um costume tradicional da época.

Se você também quiser ver imagens de sua família publicadas, basta enviá-las por e-mail para blogalbumderetratos@gmail.com. Importante: o envio das fotos autoriza automaticamente sua publicação neste blog, sem qualquer ônus às partes.