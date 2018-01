Lourenço Martin Neto nos enviou as três fotos deste post. Tiradas por volta de 1931, elas mostram integrantes das famílias de imigrantes Martin e Franco em passeios ao litoral. Oriundos das cidades de Motril e Padul, localizadas em Andaluzia, no sul da Espanha, eles se fixaram no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo, em 1924, e na cidade fizeram a vida.