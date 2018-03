Décadas antes do Photoshop, que hoje permite eliminar manchas, rugas e gordurinhas, a técnica da fotopintura permitia adicionar cor a um simples detalhe ou à imagem inteira. Com ela, era possível pintar roupas, corar bochechas, colorir cenários. E os antigos fotógrafos se esforçavam para inovar. Como se pode ver na simpática foto do casal na Praia de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, em que tons de vermelho serviam para delinear a sombra na areia, assim como a roupa e a sombrinha da moça.

Ou na pose na menina de vestido e laço azul, cujo tom foi reforçado nas marcas da saia e das mangas e na qual o vaso de flores foi pintado de rosa, amarelo e verde e os detalhes da parede, as folhagens e o desenho no chão também ganharam colorido.