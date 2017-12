Frente e Verso 2

A foto mostra João Chirmicci (sentado à esquerda), com seus companheiros na 1.ª Guerra Mundial. Era 1916 e ele ainda estava na Rússia. Foi enviada por sua neta Denise Molla. Ela conta que o avô tinha 20 anos quando esta imagem foi feita.

João nasceu em 1896, mas só chegou ao Brasil na década de 1930. Após desembarcar no Rio de Janeiro, foi viver em Ribeirão Preto, no interior paulista. Ele trabalhava como carpinteiro e também morou em outras cidades do Estado, como Sorocaba e Quatá. Em 1944, mudou para São Paulo capital, onde viveu o resto de sua vida. Faleceu em 1968, aos 72 anos.

“Garanto que ele ficaria muito orgulhoso de ter sua história escrita e publicada”, diz Denise. “Infelizmente eu não o conheci, mas meus primos sempre comentam sobre a bondade de meu avô.”

