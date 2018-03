No fim do século 19, era comum que o nome, o símbolo e o endereço do estúdio fotográfico constassem na moldura das fotos. Mas o verso também era utilizado para propaganda, como podemos ver neste exemplar produzido por Pedro da Silveira, “photographista da Casa Imperial”.

