Mimoso & Mignon

A concorrência acirrada no mercado de retratos na virada do século 19 para o 20 estimulava os fotógrafos na busca por diferenciais. Vicente Pastore, por exemplo, ficou conhecido por oferecer em seu estúdio na Rua d’Assemblea, 12, em São Paulo, seu Retrato Mimoso, pequena foto com moldura especial de flores e arabescos.

O modelo do Retrato Mimoso também era adotado pelo fotógrafo H. Eckmann, que atendia seus clientes na Praça da República, 28, em Santos.

Outros profissionais batizaram produtos semelhantes com nomes parecidos. Bernardo Kohring vendia aos clientes no estúdio da Rua São Caetano, 95, também em São Paulo, seu Retrato Mignon.