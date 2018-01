Estas fotografias foram feitas no alpendre da residência de João Bekman em Franca, cidade do interior paulista, no ano de 1957. A montagem dupla, em moda na época, mostra os primeiros rebentos do casal João Justino Alves e Aparecida Rodrigues Alves. São eles João Bekman (o garotinho moreno), Pedro Antônio (o menino loiro) e Maria Adelina.

