Russell Dowding nos enviou as duas fotos deste post. São de seu avô Townley Walter Dowding e foram tiradas na Índia em 1911. Russell conta que está recuperando as fotos não só do avô como de seu pai, Peter Dowding, que foi piloto da Royal Air Force e participou da Segunda Guerra Mundial. E já tem um painel lindo em seu escritório, com 115 fotos.

