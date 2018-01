Francisco Ruiz nos enviou estas duas fotos de seu pai, tiradas na década de 1950 no centro de São Paulo. Wilson Ruiz era militar da Aeronáutica e posou com jipe e quepe no Viaduto do Chá, um dos cartões-postais da cidade.

