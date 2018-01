Pedro Alquati nos enviou a foto de seu avô Stéfano Alquati com dois amigos na praia de Santos, no litoral paulista, no começo do século 20. De família oriunda da Lombardia, na Itália, Stéfano aparece com traje típico da época à direita na imagem.

