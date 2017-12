As duas fotos deste post são de Pascoal Marmo. Nascido na cidade de São Paulo no ano de 1955, ele posou para a primeira na Praia do José Menino em 1957 e para a segunda em São Vicente, no ano de 1960.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.