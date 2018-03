Imprimir a assinatura na foto era uma característica comum entre fotógrafos do começo do século passado. Como vimos no post Frente e Verso, enquanto no século 19 era comum que os profissionais estampassem seu nome e endereço no verso dos papelões sobre os quais as imagens eram coladas, no século 20 a propaganda ficou mais simples e se transformou na maior parte dos casos apenas em um carimbo do estúdio ou, no caso dos fotógrafos de rua, em uma inscrição pré-formatada abaixo da imagem com o nome do profissional e o local onde foi tirada.

(Rapaz posa no estúdio de J. Fortunato,

na Rua da Mooca, 468, em São Paulo)

(Avó posa com os netos para o lambe-lambe Silva,

em Uberaba, Minas Gerais)