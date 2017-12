Em 1911, progressos na aviação demandavam a organização do espaço aéreo

Um interessante artigo sobre a evolução da aviação na Europa, foi publicado no Estado de 15 de maio de 1911.

Falando do rápido progresso da aviação nos últimos anos, o autor afirma que “O aeroplano tomou a dianteira, e marcha para o seu definitivo aperfeiçoamento com uma rapidez porventura equivalente a um terço da rapidez com que chegou o automóvel à sua perfeição actual.”

O jornalista segue fazendo uma crítica irônica. Censurando quem não acreditava na necessidade de estabelecer as regras para a navegação aérea, alegando que a ampla utilização de aeronaves seria coisa de um futuro distante.

O autor defendia que a organização do espaço aéreo era problema de um futuro muito próximo.Para provar seu ponto, lista alguns dos órgãos criados, em diferentes países da Europa, para regular e desenvolver atividades aeronáuticas.

