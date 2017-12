O pessoal do Redação SporTV esteve aqui no Estadão e transmitiu o programa ao vivo, mostrando como funciona o jornal. No Arquivo, mostrou algumas capas históricas e outras raridades do acervo Veja como foi:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga o Arquivo Estadão: Twitter: @arquivo_estadao e Facebook/arquivoestadao