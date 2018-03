1949: São Paulo ganha o seu Museu de Arte Moderna

Depois da Semana de Arte Moderna, em 1922, a cidade de São Paulo aguardou quase três décadas até ganhar um museu destinado a abrigar o legado modernista e contemporâneo. Criado em 1948, o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) foi inaugurado oficialmente no ano seguinte, com a exposição de arte abstrata Do Figurativismo ao Abstracionismo, em um prédio na Rua Sete de Abril, no centro. Liderando um grupo de artistas e empresários, o industrial Francisco Matarazzo Sobrinho, o Cicillo, foi o responsável pela fundação.

8 de março de 1949

Em 1958, o MAM deixou o centro da cidade e foi para o Parque do Ibirapuera.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

31 de agosto de 1958

Desde ontem, o MAM tem realizado os seminários Transmuseu. Nesta quinta-feira, duas mesas-redonda discutirão a gestão de acervos e meios de ampliar a difusão das instituições de arte. Acompanhe a programação:

Pesquisa e texto: Rose Saconi

Siga o Arquivo Estadão: twitter@estadaoarquivo e facebook/arquivoestadao