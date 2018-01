Aconteceu em 3 de setembro

Dia do Biólogo, data da regulamentação da profissão (Lei número 6.684 de 1979, sancionada pelo presidente João Figueiredo)

Dia do Guarda Civil

Há 1 ano (2014) o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) excluía o Grêmio da Copa do Brasil por ofensas racistas

Há 10 anos (2005) morria Fernando Távora, mestre da arquitetura moderna portuguesa

Prédio do MIS ,no Centro do Rio de Janeiro, década de 1960. Acervo/Estadão

Há 50 anos (1965) o Museu da Imagem e do Som (MIS) era inaugurado no Centro do Rio de Janeiro

Há 65 anos (1950) após Nino Farina vencia em Monza e se tornava Campeão Mundial de Automobilismo

Há 75 anos (1940) morria Tácito de Almeida, jornalista e poeta modernista. Participou da Campanha Civilista, da Liga Nacionalista e combateu na Revolução de 1932

Há 85 anos (1930) nascia Paulo Francis, jornalista e escritor. Clique no link para saber mais sobre o jornalista, que foi colunista do Estadão nos anos de 1990

Há 95 anos (1920) era promulgado decreto revogando o banimento da Família Imperial do Brasil, sancionado pelo presidente Epitácio Pessoa

Há 140 anos (1875) nascia Ferdinand Porsche, engenheiro de automóveis austríaco, fundador da Porsche

