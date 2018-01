Aconteceu em 1 de fevereiro

2012 – Anuncio do fim das operações militares no Afeganistão para 2013, mais de um ano antes do programado.

2011 – José Sarney (PMDB) era eleito presidente do Senado, pela quarta vez e, em discurso, prometia priorizar a reforma política. Ele já havia sido presidente em outros três períodos: 1995-1997, 2003-2005 e 2009-2011. Para presidir a Câmara vencia também o ex- sindicalista Marco Maia (PT-RS), candidato oficial do governo

2003 – O Columbia, desintegrava-se sobre o Texas a 63.000 metros de altura, deixando sete vítimas

1991 – Era inaugurado o sambódromo paulistano

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

