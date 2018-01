50 anos de embargo americano a Cuba

Meio século atrás, começava o último grande lance da Guerra Fria ainda em vigor. A partir de 8 de fevereiro de 1962, qualquer transação comercial com a ilha ficaria proibida, numa tentativa de isolar o regime de Fidel Castro pelo sufocamento econômico. Condenada pela ONU, a última vez no ano passado, a sanção econômica já custou US$ 975 bilhões ao país nas cinco décadas.

O Estado de S.Paulo – 04/02/1962

O Estado de S.Paulo – 08/02/1962

Pesquisa e Texto: Carlos Eduardo Entini e Lizbeth Batista

