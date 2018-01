A agonia de Tancredo. Filhos querem acesso ao prontuário

Os filhos do ex-presidente Tancredo Neves querem ter acesso a informações sobre a doença e o atendimento médico a que ele foi submetido em 1985. A família entrou com pedido de habeas data na Justiça Federal de Brasília para que os Conselhos Federal e Regional de Medicina do Distrito Federal entreguem todas as sindicâncias, inquéritos ético-disciplinares, documentos e depoimentos dos médicos a respeito do atendimento a Tancredo.

O acesso à documentação poderá revelar responsabilidades médicas no atendimento prestado desde o primeiro diagnóstico da doença, em Brasília, até a confirmação da morte, em São Paulo.

Eleito em votação indireta na primeira eleição presidencial após 20 anos de ditadura militar, Tancredo tinha 75 anos e foi internado em 14 de março de 1985, na véspera da posse. Morreu 39 dias depois, em 21 de abril, vítima de infecção generalizada. Em seu lugar assumiu o vice, José Sarney.

Reveja algumas notícias sobre a doença:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Estado de S. Paulo – 22/4/1985

Siga o Arquivo Estadão: twitter@estadaoarquivo e facebook/arquivoestadao