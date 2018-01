A arte milenar de comer com 2 pauzinhos

Sexta-feira, 01 de dezembro de 1911

A república ainda não havia sido proclamada, mas as notícias vindas do Oriente indicavam que ela era iminente. Um crescente número de revoltosos somava-se às fileiras republicanas. Enquanto o império, com seu exército dividido e um contingente parco e debilitado, não conseguia oferecer resistência ao movimento que varria a China.

O Estado de S.Paulo, jornal historicamente republicano, na legenda da imagem discretamente preconizava o destino político da China ao descrever os pequeninos na foto como “Futuros cidadãos da República Chineza”.

Quanto à parte da “tarefa patriótica”, o que pode parecer um gracejo por parte do autor da legenda não é algo desprovido de verdade.

Conhecidos como K’uai-tzu, os pauzinhos, utilizados como talheres, são um elemento cultural milenar da China.

Pesquisa e texto: Lizbeth Batista

