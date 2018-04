A cidade maravilhosa volta a ser a Cidade do Rock

Na sua décima edição, a quarta sediada no Brasil depois das de 1985, 1991 e 2001, o Rock in Rio tem inicio na próxima semana, no dia 13 de setembro.

O evento foi um marco na história dos festivais no Brasil, por tornar possível a vinda de grandes artistas internacionais ao país. Num período onde o Brasil era pouco incluído nas turnês de grandes estrelas do rock e do pop, na sua primeira edição, em 1985, o Rock in Rio trouxe bandas como, Queen, AC/DC, Iron Maiden, Yes, Whitesnake e artistas como Ozzy Osbourne e Rod Stewart, para citar algumas das suas inúmeras atrações.

Para receber esses astros o maior palco do mundo já construído até então foi erguido, tinha 5 mil metros² de área. A Cidade do Rock foi concebida para atender a quase 1,5 milhão de pessoas , bem mais que o dobro comportado pelo festival de Woodstock.

Acompanhe o Blog do Arquivo e relembre as edições passadas deste mega evento.