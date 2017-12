A festa da bandeira

21 de novembro de 1911

O Estado publicou nesta edição informações e fotos da festa em comemoração ao Dia da Bandeira, 19 de novembro. Foi nessa data, em 1889, que a atual Bandeira Nacional foi instituída.

“Revestiram-se do maximo brihantismo os festejos das escolas publicas, ante-hontem, aqui realisadas em homenagem ao pavilhão nacional. Todas as solennidades foram executadas no edifício do theatro que se apresentava repleto, comparecendo mais de 500 crianças das diversas escolas da cidades. Da platéa, camarote e torrinhas, enorme multidão assistiu á execução do programma”.

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Tratamento de Imagens: José Brito

