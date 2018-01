A morte de Olavo Bilac, o príncipe dos poetas

Estadinho, 28 de dezembro de 1918

Olavo Bilac morreu na madrugada do dia 28 de dezembro de 1918. A notícia foi publicada no mesmo dia no Estadinho, edição da noite do Estadão que circulou de 1915 a 1921.

Estadão, 29 de dezembro de 1918

Formado em Direito, Olavo Bilac foi poeta, revisor, noticiarista, redator e cronista. Começou a escrever para o Estadão, então A Província de São Paulo, em 1897, na coluna Diário do Rio.

Foto: Arquivo/AE

Autor do Hino à Bandeira e defensor do ensino primário, fundou a Liga da Defesa Nacional que, dentre outras coisas, defendia o serviço militar obrigatório como forma de combate ao analfabetismo.

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Tratamento de Imagens: José Brito

