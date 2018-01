A semana de 22: antes e depois

Suplemento Literário de 1972 publicou duas edições especiais – com textos informativos e reflexivos – por ocasião dos 50 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Um dos destaques foi o texto do sociólogo Gilberto Freyre. (Clique nas imagens para ampliar as páginas e ler os textos)

O Estado de S.Paulo – Suplemento Literário – 20/2/1972

O Estado de S.Paulo – Suplemento Literário – 27/2/1972

