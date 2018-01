Acervo dos 137 anos de Estadão é lançado hoje; acompanhe ao vivo a partir das 21h

O Estado lança hoje na internet coleção completa de 137 anos do jornal, com 2,4 milhões de páginas (www.acervo.estadao.com.br). Ao longo da sua existência, o jornal acompanhou duas viradas de século e uma de milênio, duas guerras mundiais e centenas de outros conflitos nacionais e internacionais, noticiou seis reformas constitucionais e nove trocas de moeda. No campo esportivo, o jornal registrou 19 copas mundiais de futebol.

O evento, que acontece no auditório do Ibirapuera, será apresentado pelo músico e ex-ministro da cultura Gilberto Gil e pode ser acompanhado ao vivo a partir das 21h.

Entre os convidados, estão os ministros da Cultura, Ana de Hollanda; da Educação, Aloizio Mercadante; dos Esportes, Aldo Rebelo; o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Gilberto Kassab, além de empresários, historiadores e vários artistas.

