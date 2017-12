Aconteceu em 31 de maio

Há 5 anos, Airbus da Air France que fazia a rota Rio de Janeiro-Paris caia no Atlântico deixando 228 mortos. Veja os piores acidentes aéreos ocorridos desde a década de 70: http://www.estadao.com.br/especiais/os-piores-acidentes-aereos,59796.htm

Há 5 anos, o presidente da FIFA- Federação Internacional de Futebol, Joseph Blater, anunciava cidades-sede da Copa do Mundo de 2014

Dia Mundial Sem Tabaco, data criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1987

2011 – A presidente Dilma Rousseff concedia à iniciativa privada o controle de 3 aeroportos brasileiros

1859 – Um dos relógios mais famosos do mundo, o Big Ben, instalado na torre do Palácio de Westminster, em Londres, tocava seus sinos pela primeira vez

1819 – Nascia Walt Whitman, poeta, ensaísta e jornalista norte-americano, autor do poema,” Oh Captain! My Captain”, eternizado no filme “Sociedade dos Poetas Mortos” (1989)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

