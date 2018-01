Aconteceu em 6 de janeiro

1993 – Morria em Paris, Rudolf Nureyev, bailarino e coreógrafo russo naturalizado austríaco, aos 54 anos

1993 – Morria em Los Angeles, Dizzy Gillespie, trompetista e compositor criador do “bebop“, aos 75 anos

1988 – Começava, no Rio de Janeiro, o primeiro festival de música Hollywood Rock

1988 – O economista Maílson da Nóbrega era confirmado no Ministério da Fazenda propondo a política do “arroz com feijão” para conter inflação

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1963 – Plebiscito restaurava o presidencialismo no país

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |