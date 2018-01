Aconteceu em 1 de abril

Há 35 anos (1980) começava a greve dos metalúrgicos da região do ABC paulista. As paralisações se estenderam a outras cidades no Estado

Dia da Abolição da Escravidão Indígena no Brasil (1680)

Dia da Mentira

Há 50 anos (1965) morria em Nova York, Helena Rubinstein, empresária norte-americana de origem polonesa, fundadora da marca de cosméticos que leva seu nome, aos 94 anos

Há 55 anos (1960) os Estados Unidos lançavam o primeiro satélite meteorológico, o Tiros 1

Há 70 anos (1945) Segunda Guerra Mundial: tropas dos Estados Unidos da América desembarcavam em Okinawa (Japão)

Há 85 anos (1930) estreava no Gloria Palast, de Berlim, o filme “O Anjo Azul, de Sternberg”, com Marlene Dietrich

Há 120 anos (1895) nascia em Memphis (Tennessee), Alberta Hunter, cantora de blues ícone da música negra norte-americana

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

