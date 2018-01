Aconteceu em 1 de fevereiro

Há 1 ano (2015) Eduardo Cunha (PMDB-RJ) era eleito presidente da Câmara derrotando seu principal oponente, o candidato do PT Arlindo Chinaglia

Há 1 ano (2015) Liderando o New England Patriots Tom Brady (marido de Gisele Bündchen) levantava o troféu de campeão do Super Bowl pela quarta vez em sua carreira.

Há 1 ano (2015) Renan Calheiros (PMDB-AL) era eleito presidente do Senado pela quarta vez

Há 5 anos (2011) José Sarney (PMDB-AP) era eleito presidente do Senado pela quarta vez

Há 25 anos (1991) era inaugurado o sambódromo paulistano

Há 50 anos (1966) Morria Buster Keaton, ator e diretor americano de comédias mudas, considerado o grande rival de Charlie Chaplin

Há 55 anos (1961) Estados Unidos lançava o LGM-30 Minuteman, primeiro míssil intercontinental com combustível sólido

Há 60 anos (1956) o presidente Juscelino Kubitschek expunha o seu plano de desenvolvimento para o Brasil, o Plano de Metas – 50 anos em 5 – e criava o Conselho de Desenvolvimento

Há 70 anos (1946) Proclamação da República da Hungria

Há 90 anos (1926) Nascia José Renato Pécora diretor, ator e dramaturgo, fundador do Teatro de Arena, considerado um dos nomes mais representativos do teatro paulista do século 20

Há 165 anos (1851) Morria a escritora inglesa Mary Shelley, autora de Frankenstein (1818)

