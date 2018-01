Aconteceu em 1 de maio

Dia de São José Operário

Dia do Trabalho

2003 – O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciava o fim das operações de combate no Iraque

1998 – A União Européia lançava oficialmente a moeda comum, o euro

1968– Protesto: o governador de São Paulo, Abreu Sodré, era apedrejado durante comemorações do Dia do Trabalhador

1968 – Iniciavam-se as gravações do disco “Tropicália ou Panis et Circencis”, com participações de Cateano Veloso, Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes e Nara Leão

1963 – A TV Tupi fazia a primeira transmissão em cores da televisão brasileira

1943 – O governo Getúlio Vargas instituia a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

1928 – Era publicado em São Paulo “O Manifesto Antropofágico“ pelo modernista Oswald de Andrade

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

