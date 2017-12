Aconteceu em 1 de novembro

Dia de Todos os Santos

Dia do Sushi

2007 – A Scotland Yard era declarada culpada no “caso Jean Charles”,brasileiro morto a tiros após ser confundido com um terrorista, dentro de uma estação do metrô de Londres

1979 – Era regulamentada a Lei de Anistia pelo presidente João Batista Figueiredo

1972 – Morria Ezra Pound, escritor e poeta norte-americano, autor de obras-primas da literatura do século XX

1962 – A URSS lançava a primeira missão espacial a Marte

1922 – Morria, no Rio de Janeiro, o escritor Lima Barreto, autor de “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, aos 41 anos

1837 – Nascia José Vieira Couto de Magalhães, escritor, militar e político, presidente das Províncias de Goiás Pará, Mato Grosso e São Paulo

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

