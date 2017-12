Aconteceu em 1 de setembro

Há 10 anos (2004) guerrilheiros separatistas chechenos invadiam escola de Beslan, na Ossétia do Norte, fazendo mais de mil reféns. O sequestro prolongou-se por dois dias e terminou com a morte de 331 pessoas, entre as quais 186 crianças

Há 45 anos (1969) aos 27 anos, Muamar Kadafi liderava golpe contra o rei Idris e assumia o poder na Líbia instaurando uma ditadura militar no país

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 75 anos (1939) a Alemanha invadia a Polônia dando início à Segunda Guerra Mundial. “Começou a Guerra na Europa” anunciava manchete do jornal “O Estado de S. Paulo”, em segunda edição

Dia do Professor de Educação Física

Há 15 anos (1999) a Ferrari contratava Rubens Barrichello para a temporada 2000 como companheiro de Michael Schumacher

Há 40 anos (1974) na Nicarágua, o general Anastasio Somoza era reeleito presidente

Há 45 anos (1969) entrava no ar o Jornal Nacional apresentado por Hilton Gomes e Cid Moreira

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |