Aconteceu em 10 de abril

Dia da Engenharia

Há 5 anos (2011) morria a ex-pivô da seleção feminina de basquete, Nilza Monte Garcia, autora da cesta que garantiu ao Brasil a medalha de bronze do Mundial de 1971

Há 5 anos (2011) o Movimento dos Sem Terra (MST) invadia 36 fazendas no interior paulista

Há 15 anos (2001) a Holanda se tornava-o primeiro país do mundo a legalizar a eutanásia, sob certas condições, como a morte cerebral confirmada

Há 30 anos (1986) Benazir Bhutto regressava do exílio e no Paquistão liderava o Partido do Povo do Paquistão (PPP)

Guerra Fria: há 45 anos (1971) vista de equipe de ping- pong dos Estados Unidos à China marcava o início da reaproximação diplomática entre os dois países. Clique aqui para saber mais sobre o tema

Há 105 anos (1911) morria Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, pintor e compositor lituano



