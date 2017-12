Aconteceu em 10 de agosto

Há 5 anos (2010) Colômbia e Venezuela anunciavam o restabelecimento das relações entre os dois países, pondo fim a 15 dias de crise diplomática entre os dois países

Há 5 anos (2010) com um grupo renovado, a seleção brasileira de futebol vencia amistoso contra os EUA por 2 a 1, no estádio New Meadowlands, em Nova Jersey. Foi a primeira vitória de Mano Menezes no comando da seleção

Há 5 anos (2010) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovava resolução do Conselho de Segurança da ONU impondo sanções ao Irã por causa de seu programa nuclear

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há 20 anos (1995) morria o sociólogo Florestan Fernandes. Veja perfil no Acervo Estadão

Há 50 anos (1965) nascia Eduardo Henrique Accioly Campos, economista e político, ex-governador de Pernambuco, presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e candidato à Presidência da República nas eleições de 2014

Há 55 anos (1960) nascia o ator espanhol Antonio Banderas

Há 95 anos (1920) após o final da Primeira Guerra Mundial, a Turquia e os aliados assinavam o Tratado de Sèvres, desmembrando o império

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |