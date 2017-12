Aconteceu em 10 de janeiro

Há 5 anos (2011) o argentino Lionel Messi conquistava, pelo segundo ano consecutivo, a Bola de Ouro da Fifa. A brasileira Marta se tornava a primeira a ganhar o título de melhor jogadora do mundo por cinco anos consecutivos

Há 5 anos (2011) o grupo terrorista basco ETA declarava”trégua geral e definitiva”

Há 10 anos (2006) era rejeitada pela Justiça Eleitoral do Peru a candidatura do ex-presidente do país Alberto Fujimori





Há 45 anos (1971) morria Coco Chanel. Clique aqui para saber mais sobre a estilista

Há 50 anos (1966) Índia e Paquistão assinavam um acordo de paz. Os países disputavam a região da Caxemira

Há 70 anos (1946) a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) realizava sua primeira reunião

