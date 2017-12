Aconteceu em 10 de julho

Dia da Pizza

Há 20 anos (1994), em São Paulo, a Telesp encerrava inscrições para plano de expansão

Há 50 anos (1964), os Beatles lançavam seu terceiro disco, “A Hard Day´s Night”, acompanhando o lançamento do filme homônimo. Foi o primeiro longa gravado em CD-Rom, em 1993, para ser visto no computador, acompanhado de fotos e centenas de comentários. Clique na imagem e leia a matéria completa:

Há 95 anos (1919), era inaugurada, no Campo dos Afonsos, na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, a Escola de Aviação Militar (EAM), com o apoio da Missão Militar Francesa de Aviação. O Estadão realizou uma visita ao local e publicou uma matéria exclusiva. Leia-a na íntegra clicando na imagem abaixo:

2013 – O empresário Eliezer Batista da Silva deixava o conselho da OSX, empresa do Grupo EBX

2010 – Pesquisadores brasileiros sequenciavam pela primeira vez o genoma humano

2009 – Com apoio estatal, a General Motors saia da concordata e anunciava mudanças

1994 – Ex-repúblicas soviéticas a Bielo-Rússia e Ucrânia elegiam novos presidentes

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

