Aconteceu em 10 de junho

Dia da Artilharia

Dia da Língua Portuguesa

Há 5 anos (2010), os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reafirmavam validade da Lei da Ficha Limpa

Há 15 anos (2000) morria em acidente de ultraleve o nadador e ator Rômulo Arantes

Há 15 anos (2000) morria o general Hafez Assad, líder da Síria por 30 anos

Há 25 anos (1990) com uma campanha populista, Alberto Fujimori derrotava o escritor Mário Vargas Llosa nas eleições para a Presidência do Peru

Há 30 anos (1985) tropas israelenses deixavam o Líbano, mantendo apenas uma zona de segurança, no sul país



Há 35 anos (1980) a polícia reprimia protesto contra demolição do prédio da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro

Há 40 anos (1975) Pelé assinava contrato com o Cosmos de Nova York

Há 45 anos (1970) na Copa do Mundo do México, o Brasil vencia a Romênia por 3 a 2, com dois gols de Pelé e um de Jairzinho

Há 90 anos (1925) Luís Carlos Prestes assumia a chefia do Estado-Maior dos revolucionários, e tornando-se líder das forças rebeldes da Coluna Prestes

Há 100 anos (1915) nascia Saul Bellow, escritor norte-americano, Nobel de Literatura em 1976

Há 125 anos (1890) Rego Freitas vendia à Empresa de Obras Públicas a chácara que viria a se transformar no bairro de Vila Buarque

Há 435 anos (1580) morria Luís Vaz de Camões, poeta português, autor de Os Lusíadas

