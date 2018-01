Aconteceu em 10 de maio

Dia do Guia de Turismo

2011 – A Microsoft comprava a Skipe por US$ 8,5 bilhões

2010 – Países anunciavam fundo de € 750 bi para conter crise do euro

2010 – O Canecão era fechado no Rio de Janeiro, após décadas de disputa judicial

2008 – Era aberta ao tráfego a Ponte Estaiada Octavio Frias, ligando a avenida Jornalista Roberto Marinho à marginal Pinheiros, na zona sul de São Paulo

1988 – Após nove dias, terminava a greve nos estaleiros navais de Gdanski, na Polônia

1983 – Mário Covas assumia a prefeitura de São Paulo, aos 53 anos

1973 – Ditadura: Cirne Lima renunciava ao ministério da Agricultura; censurado, o jornal “O Estado de S. Paulo” ocupava o espaço com anúncio do programa “Agora é Samba”, da Rádio Eldorado

1968 – José Mauro de Vasconcelos lançava o romance “O Meu Pé de Laranja Lima”

1948 – O Presidente Dutra enviava ao Congresso o plano SALTE, priorizando como metas de governo as áreas de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia

1808 – Era instalada no Rio de Janeiro a Casa de Suplicação do Brasil, embrião do Supremo Tribunal Federal, após a chegada da família real ao país

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

