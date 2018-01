Aconteceu em 10 de março

Dia do Sogro

1979 – Em São Paulo entrava em operação comercial o primeiro trecho da Linha 3-Vermelha do metrô, entre as estações Sé e Brás

1964 – Nascia o judoca Aurélio Miguel, primeiro campeão olímpico da modalidade no país (1988), atual vereador (PR) acusado de fraude

1959 – Era inaugurada fábrica da General Motors do Brasil, em São José dos Campos, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek

1929 – Carmem Miranda cantava pela primeira vez na Rádio Roquete Pinto, marcando o início de sua carreira de sucesso

1884 – Morria Bernardo Guimarães, romancista e poeta mineiro, autor de “A Escrava Isaura”, aos 58 anos

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

