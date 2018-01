Aconteceu em 11 de dezembro

Dia do Arquiteto

Dia do Engenheiro

2011 – Conferência do Clima, em Durban, na África do Sul, a mais longa da história, determinava a prorrogação do Protocolo de Kyoto

2011 – O ex-presidente panamenho Manuel Noriega era extraditado ao Panamá, 22 anos depois ter sido derrubado pelos Estados Unidos

2007 – O ditador peruano Alberto Fujimori era sentenciado a 6 anos de prisão, em primeira instância, por abuso de poder

1922 – Nascia Júlio de Mesquita Neto, jornalista brasileiro, diretor do jornal “O Estado de S. Paulo”

1912 – Nascia Carlo Ponti, protutor de cinema italiano, também conhecido por seu longo e polêmico casamento com Sophia Loren

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

