Aconteceu em 11 de janeiro

Há 30 anos (1985) Ney Mato Grosso abria a primeira edição do Rock in Rio, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade

Há 90 anos (1925) o Corinthians vencia o Paulistano por 1 a 0 e conquistava o título de tricampeão paulista (1922, 1923 e 1924). Clique na imagem e leia matéria completa:

Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos

Há 10 anos (2005) o piloto italiano bicampeão Fabrizio Meoni morria durante o Rali Paris-Dacar



Há 30 anos (1985) a banda Engenheiros do Hawaii fazia primeiro show, no pátio da Escola de Engenharia da UFRGS, no Rio Grande do Sul

Há 125 anos (1890) nascia Oswald de Andrade, escritor e poeta representante da Semana de Arte Moderna (1922)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

