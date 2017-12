Aconteceu em 11 de julho

Dia Mundial da População (ONU)

Dia de São Bento

Há 4 anos (2010), a seleção espanhola de futebol vencia a Holanda por 1 a 0, no segundo tempo da prorrogação, garantindo seu primeiro título mundial, no estádio Soccer City, em Joanesburgo, na África do Sul

Há 35 anos (1979), a estação espacial Skylab caia na Terra

Há 45 anos (1969), morria Guilherme de Almeida, o “príncipe dos poetas” e expoente da literatura brasileira, aos 78 anos. Foi redator do jornal “O Estado de S. Paulo” e membro da Academia Brasileira de Letras (1930)

Há 90 anos (1924), durante a Revolução de 1924: canhões do governo atingiam o viaduto Santa Ifigênia, o largo São Bento e o Paissandú, provocando pânico entre empresários e comerciantes da cidade

2013 – Dilma Rousseff sancionava, com vetos, a Lei do Ato Médico ampliando crise com a classe médica

2013 – O papa Francisco assinava decreto criminalizando abusos sexuais e corrupção no Vaticano

2000 – Bashar al-Assad era confirmado presidente da Síria

1989 – Morria Laurence Olivier, ator inglês, o maior shakespeariano de todos os tempos, aos 82 anos

1934 – Nascia Giorgio Armani, estilista italiano, dono de umas das principais empresas de modas e produtos de luxo do mundo

1924 – Nascia César Lattes, físico brasileiro, co-descobridor da partícula atômica “méson pi”, em 1947

1899 – A FIAT era fundada em Turim, por Giovanni Agnelli

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

