Aconteceu em 11 de julho

Há 10 anos

A facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) iniciava uma segunda onda de ataques na capital e no interior de São Paulo

Há 50 anos

Tinha início a Copa do Mundo de Futebol na Inglaterra

Há 25 anos

Acontecia o último eclipse solar total do milênio, o fenômeno deixou as escuras partes do continente americano



Dia Mundial da População (ONU)

Dia de São Bento

Atentado terrorista: há 10 anos bombas explodiam em várias estações ferroviárias na cidade de Mumbai, Índia, matando 209 pessoas e ferindo mais de 700

Há 60 anos (1956) o escritor mineiro Guimarães Rosa lançava o livro Grande Sertão Veredas, na Livraria José Olympio, no Rio

Há 180 anos (1836)

Nascia o maestro e compositor brasileiro Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani



